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Психолог рассказала, кто сильнее подвержен весенней депрессии

Риску весенней депрессии сильнее подвержены аллергики и люди с нарушением сна
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Риску весенней депрессии больше всего подвержены люди с нарушением сна, аллергией, а также чувствительные к переменам. Об этом сообщил РИА Новости эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

Специалист отметила, что весеннее ухудшение настроения является «не просто мимолетной грустью», а существенно влияющим на функционирование человека состоянием.

«Риску весенней депрессии наиболее подвержены люди, у кого уже были депрессивные эпизоды, те, у кого есть нарушение сна, страдающие аллергией и чувствительные к переменам», — сказала психолог, подчеркнув, что ментальные проблемы могут обостриться у людей с психическими расстройствами, в том числе ОКР.

К авитаминозу, снижению защитных сил организма и апатии приводят недостаток света и воздуха, малоподвижный образ жизни и исчерпание за зиму запасов витаминов. Кроме того, ситуацию усугубляют перепады атмосферного давления, резкие изменения температуры и обострение хронических заболеваний, пояснила Мазанкина.

Симптомы весенней депрессии: двигательная заторможенность, вялость, бессилие, интеллектуальная заторможенность, забывчивость, неряшливость, негативный эмоциональный настрой, а также бессонница и отсутствие аппетита.

При подозрении у себя или близких депрессии директор центра СамГМУ рекомендовала вовремя обратиться к специалисту, а также соблюдать режим дня, правильно питаться и искать новые увлечения.

Ранее врач рассказал, как приход весны влияет на работу сердца.

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