Тренеры рассказали, какие упражнения полезно выполнять женщинам старше 50 лет

Приседания, растяжку и упражнения с собственным весом полезно выполнять женщинам старше 50 лет, чтобы увеличить мышечную массу, поддержать обмен веществ, укрепить кости, улучшить гибкость суставов и замедлить процесс старения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Чтобы натренировать ноги, они рекомендуют медленно поднимать ноги по очереди и ставить их на пол, спину при этом нужно держать прямо. Кроме того, эксперты советуют выполнять подъем таза лежа на спине и вращение туловища лежа.

«Лягте на спину, раскиньте руки и поднимите ноги под прямым углом. Медленно опустите колени в одну сторону, удерживая спину ровно на коврике, а затем вернитесь в другую сторону. Это упражнение укрепляет косые мышцы живота, которые часто игнорируются, но именно они создают красивую форму талии», - отметили в сообщении.

Еще одно полезное упражнение для женщин 50+ — планка, при ее выполнении нужно держать голову на одной линии с телом и не сутулиться.

До этого эксперты говорили, что упражнение «Птица-собака» поможет женщинам получить мышечный тонус в нижней части живота и натренировать пресс.

Ранее были названы три упражнения, которые помогут нарастить мышцы в домашних условиях.