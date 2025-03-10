Названы лучшие упражнения, которые помогут женщинам натренировать пресс

Упражнение «Птица-собака» поможет женщинам получить мышечный тонус в нижней части живота и натренировать пресс. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Для его выполнения нужно встать на четвереньки и обмотать эспандер вокруг подушечек стоп, после чего — втянуть пупок и поднять одновременно правую руку и левую ногу до образования прямой линии с телом. Далее нужно свести локоть и колено друг к другу, чтобы коснуться области под пупком и вытянуть их обратно, все повторения нужно выполнить и на другой стороне.

Еще одно упражнение для пресса — «Хруст лягушки». Лежа на спине, ноги нужно поставить в положение «столешница» с прижатыми пятками, после этого вытянуть их по диагонали, согнуть колени, подтянуть пятки к ягодицам и вытянуть ноги обратно. К числу эффективных упражнений специалисты также отнесли «Планку» и «Ягодичный мост»

«Выполняйте каждое движение в течение 50 секунд, затем 10 секунд отдыха. Повторите весь цикл как минимум дважды», - добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что зомби-приседания помогут проработать пресс, а также мышцы кора, которые поддерживают позвоночник, таз и бедра в стабильном положении.

Ранее были названы три упражнения, которые помогут нарастить мышцы в домашних условиях.