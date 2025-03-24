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Косули объели лесной питомник в Новосибирской области на 2 млн рублей

Лесхоз в Новосибирской области лишился 2 млн рублей из-за диких косуль
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Тогучинский лесхоз

Косули нанесли существенный ущерб лесному питомнику в Новосибирской области. Об этом изданию «Тогучинская газета» рассказал замдиректора «Тогучинского лесхоза» Алексей Шпак.

По его словам, дикие копытные уничтожили 450 тыс. трехлетних сеянцев сосны обыкновенной, нанеся питомнику серьезный ущерб — более 2 млн рублей.

«В преддверии весенних лесокультурных работ нам, возможно, придется приобретать посадочный материал в других районах области для исполнения государственного задания в части искусственного лесовосстановления», — отметил Шпак.

Он добавил, что до сих пор таких инцидентов на территории лесного хозяйства не происходило.

Ранее екатеринбуржцы провели ночь в лесу для защиты деревьев от вырубки.

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