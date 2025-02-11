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Россияне остались на ночь в лесу для защиты деревьев от вырубки

Екатеринбуржцы решили остаться в «Березовой роще» на ночь, чтобы ее не вырубили
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Depositphotos

Жители Екатеринбурга решили остаться на ночь в парке, чтобы защитить его от вырубки деревьев. Об этом пишет E1.ru.

В парке «Березовая роща» началась вырубка деревьев. Занимается этим застройщик «Атомстройкомплекс», который планирует построить на месте парка жилой комплекс и парковку.

Местные жители попытались снести заграждения, установленные строителями. К месту схода горожан прибыла полиция.

«Завтра в 10 утра пройдет судебное заседание о судьбе рощи, но люди боятся, что за ночь деревья уже вырубят. При этом они говорят, что забор был установлен не по точкам, которые определены планами застройщика», — говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура проводит проверку по факту незаконной вырубки леса.

Ситуацию прокомментировал глава города Алексей Орлов. По его словам, парк не будет вырублен полностью, также на его территории посадят еще еще 15 тысяч деревьев. Он заявил, что некоторые горожане «спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума».

Ранее сообщалось, что россиянину грозит до 7 лет колонии за вырубку двух берез в Калининградской области.

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