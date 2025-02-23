Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В организмах птиц и моллюсков нашли рекордные уровни токсичных «вечных химикатов»

JHM: уровни химикатов ПФАС в печени птиц в 180 превысили предыдущие показатели
close
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Норвегии и Дании выявила значительное увеличение концентрации токсичных веществ ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) в организмах перелетных птиц и моллюсков. Эти химикаты, известные как «вечные», не разлагаются в природе и накапливаются в окружающей среде, представляя угрозу для животных и людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

ПФАС — группа синтетических химикатов, широко используемых в промышленности, например, в производстве лыжных смазок, антипригарных покрытий (тефлон) и антипиренов. Они устойчивы к разложению и могут накапливаться в организме, вызывая серьезные последствия для здоровья, включая рак, поражение печени, гормональные нарушения и снижение фертильности.

Команда проанализировала образцы печени и крови 25 птиц, а также 30 моллюсков, собранных вдоль Восточноазиатско-Австралазийского миграционного пути.

С помощью нового метода анализа они обнаружили, что концентрация ПФАС в печени птиц оказалась в 180 раз выше, чем в предыдущих исследованиях.

Перелетные птицы играют ключевую роль в экосистемах, но их популяции стремительно сокращаются. Исследование предполагает, что воздействие ПФАС может быть одним из факторов этого сокращения.

Ранее ученые нашли бактерии, поедающие «вечные химикаты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами