В организмах птиц и моллюсков нашли рекордные уровни токсичных «вечных химикатов»

Международная группа ученых из Норвегии и Дании выявила значительное увеличение концентрации токсичных веществ ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) в организмах перелетных птиц и моллюсков. Эти химикаты, известные как «вечные», не разлагаются в природе и накапливаются в окружающей среде, представляя угрозу для животных и людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

ПФАС — группа синтетических химикатов, широко используемых в промышленности, например, в производстве лыжных смазок, антипригарных покрытий (тефлон) и антипиренов. Они устойчивы к разложению и могут накапливаться в организме, вызывая серьезные последствия для здоровья, включая рак, поражение печени, гормональные нарушения и снижение фертильности.

Команда проанализировала образцы печени и крови 25 птиц, а также 30 моллюсков, собранных вдоль Восточноазиатско-Австралазийского миграционного пути.

С помощью нового метода анализа они обнаружили, что концентрация ПФАС в печени птиц оказалась в 180 раз выше, чем в предыдущих исследованиях.

Перелетные птицы играют ключевую роль в экосистемах, но их популяции стремительно сокращаются. Исследование предполагает, что воздействие ПФАС может быть одним из факторов этого сокращения.

Ранее ученые нашли бактерии, поедающие «вечные химикаты».