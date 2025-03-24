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Названы продукты, которые помогут поддержать работу мозга

Pravda.Ru: орехи и бобовые помогут поддержать работу мозга
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Shutterstock

Богатые витаминами группы B продукты важно включать в свой рацион для эффективной работы мозга и поддержания памяти, настроения и концентрации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К ним относятся цельнозерновые продукты, например, коричневый рис, овес, киноа, постное мясо — курица, рыба, постная говядина, яйца, молочные продукты, бобовые, темно-зеленые листовые овощи, орехи и семена. Помимо этого, для защиты от старения мозгу требуется витамин E, он присутствует в орехах и семенах, растительных маслах, авокадо и шпинате. Кроме того, специалисты советуют есть постное мясо, рыбу, фасоль, чечевицу, шпинат и тофу для получения железа, устрицы, говядину, семена тыквы, кешью, нут и чечевицу — для получения цинка.

«Для здоровья мозга важны жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и холин. Жирные кислоты омега-3 можно найти в жирной рыбе (лосось, сардины), чиа и льняном семени. Они важны для структуры и функции клеточных мембран мозга. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, темном шоколаде и цветных овощах, защищают мозг от окислительного стресса. Холин, который можно найти в яйцах, печени и соевых бобах, является предшественником ацетилхолина, важного нейромедиатора для памяти и обучения», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Торонто до этого установили, что новые впечатления помогают улучшить память и настроение, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Ранее российские ученые раскрыли, как мозг принимает решения о покупке.

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