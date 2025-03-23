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Назван простой способ защитить мозг от старения

Scientific Reports: новые впечатления помогают защитить мозг от старения
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Shutterstock

Ученые из Университета Торонто установили, что новые впечатления помогают улучшить память и настроение, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Нейробиологи изучили влияние новых впечатлений на когнитивное здоровье пожилых людей. Они пришли к выводу, что естественное старение, социальная изоляция и отсутствие стремления к обучению могут стать факторами, способствующими ухудшению памяти и других когнитивных функций. Однако обратить негативный эффект вспять могут разнообразные ежедневные занятия.

В ходе восьминедельного эксперимента участники регулярно пробовали новые активности и события. Для отслеживания результатов использовалось специальное приложение, которое моделировало работу гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Программа также помогала фиксировать моменты, которые испытуемые хотели бы запомнить.

Результаты показали, что чем более разнообразными были переживания участников, тем выше становились показатели их памяти и настроения.

Ученые также обнаружили, что активизация гиппокампа, который играет ключевую роль в обработке воспоминаний, стимулирует работу полосатого тела — области мозга, отвечающей за мотивацию и восприятие вознаграждений. Это взаимодействие особенно важно для поддержания когнитивного здоровья и эмоционального благополучия.

Исследователи подчеркивают, что для стимуляции этих областей мозга не требуется кардинально менять образ жизни — достаточно внедрения небольших «новшеств», таких как прогулка по новому маршруту.

Ранее был назван лучший тип питания, помогающий замедлить деменцию.

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