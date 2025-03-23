Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые раскрыли, как мозг принимает решения о покупке

FHN: при виде неожиданной цены на товар в мозге возникает сигнал N400
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Ученые из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) выяснили, какая область мозга отвечают за реакцию на расценки товаров и услуг. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

В эксперименте задействовали 65 человек, которым показывали изображения мобильных телефонов различных брендов и их гипотетические цены.
Цены могли быть выше, ниже или соответствовать рыночной стоимости. Участники должны были определить, является ли цена «дорогой» или «дешевой», а ученые регистрировали их мозговую активность.

Оказалось, что при неожиданных ценах в мозге возникает сигнал N400 — электрический импульс, связанный с обработкой нетипичной информации. При этом цены, воспринимаемые как слишком высокие, вызывали более сильную реакцию, чем слишком низкие. Ученые объясняют это тем, что люди скептически относятся к неправдоподобно высоким скидкам.

Реакция мозга также зависела от марки. Например, для китайских брендов диапазон цен, вызывающих сильную реакцию, оказался шире, что может указывать на менее четкое представление о его рыночной стоимости.

Исследователи выяснили, что при восприятии «неоптимальных» цен активируются лобная кора и передняя поясная извилина — области, отвечающие за принятие решений и оценку вознаграждений. Это означает, что восприятие ценности продукта — это не только осознанный выбор, но и результат работы автоматических когнитивных механизмов.

Исследование не только раскрывает механизмы принятия решений, но и предоставляет маркетологам новые инструменты для анализа потребительского поведения. В будущем такие методы могут помочь компаниям оптимизировать ценообразование и повысить удовлетворенность клиентов.

Ранее ученые выяснили, что происходит в мозге потребителей при виде рекламы и других маркетинговых стимулов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами