Пьяный жених избил невесту до крови через несколько часов после свадьбы

В Германии мужчину задержали через несколько часов после свадьбы за избиение жены

Житель Германии провел первую брачную ночь под стражей в полиции после того, как избил новоиспеченную жену, пишет Bild.

По данным полиции, все произошло 21 марта в Висбадене. Сначала соседи вызвали экстренные службы, поскольку пара громко ссорилась спустя всего несколько часов после свадьбы.

Еще до прибытия полиции пьяный мужчина скрылся, но около 9 часов вечера его задержали за уличное нападение с перцовым баллончиком на незнакомца. Сотрудники полиции оказали пострадавшему помощь и доставили хулигана в участок, но затем отпустили его.

Через пару часов 38-летний мужчина вновь поссорился с возлюбленной и на этот раз ударил ее по лицу до крови. В итоге его все же отправили под арест.

Ранее россиянин жестоко избил жену на автомойке и заявил, что она упала с лестницы.