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Россиянин жестоко избил жену на автомойке и заявил, что она упала с лестницы

В Оренбургской области мужчина жестоко избил жену и заявил, что она упала
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело о жестоком избиении местной жительницы, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, нетрезвый обвиняемый поссорился с женой на автомойке, где они оба работали и жили. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, скорую помощь дебошир вызвал только утром.

52-летнюю пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По данным Orenburg.media, прибывшим полицейским злоумышленник рассказал, что жена якобы сама упала с лестницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оренбуржцу может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчина жестоко избил жену из-за музыки. Конфликт между парой произошел во время застолья. Муж женщины стал слушать громкую музыку, что ей не понравилось. Сначала она попросила его сделать звук потише, а затем выбросила музыкальную колонку в окно. Мужчина принялся избивать супругу, а потом сбежал.

Ранее рязанец избил друга табуретом из-за того, что у того «все хорошо».

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