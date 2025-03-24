Недовольный клиент угрожал персоналу автосервиса оружием, требуя вернуть деньги

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал персоналу автосервиса оружием, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в шиномонтажке на улице Нахимова, куда автовладелец приехал на замену колес. Он заплатил за проделанную работу и покинул сервис, но через некоторое время вернулся уже с пистолетом.

Вооруженный клиент потребовал вернуть ему деньги, так как он нашел место, где за ту же услугу просят меньше, и стал угрожать сотрудникам стрельбой. Они предпочли добровольно отдать выручку, и мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Для его поимки полиция объявила план «Перехват», информации о задержании преступника пока не поступало.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею.