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Недовольный клиент угрожал персоналу автосервиса оружием, требуя вернуть деньги

Петербуржец угрожал сотрудникам автосервиса оружием, требуя вернуть деньги
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Наталья Горшкова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал персоналу автосервиса оружием, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в шиномонтажке на улице Нахимова, куда автовладелец приехал на замену колес. Он заплатил за проделанную работу и покинул сервис, но через некоторое время вернулся уже с пистолетом.

Вооруженный клиент потребовал вернуть ему деньги, так как он нашел место, где за ту же услугу просят меньше, и стал угрожать сотрудникам стрельбой. Они предпочли добровольно отдать выручку, и мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Для его поимки полиция объявила план «Перехват», информации о задержании преступника пока не поступало.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею.

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