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Россиянам рассказали, какое наказание грозит за хранение вещей в подъезде

Специалист Бондарь: штраф грозит за хранение вещей в подъезде
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Shutterstock/evgeniykleymenov

Россиянам, которые хранят личные вещи на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома, может грозить административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, мебель, велосипеды, коляски и другие предметы не должны храниться в подъездах, потому что это запрещено правилами противопожарной безопасности. Они могут создать препятствия для эвакуации жильцов в случае пожара и нарушить их безопасность, поскольку могут быть легковоспламеняющимися.

Чтобы не допустить конфликтов, эксперт посоветовал хранить личные вещи в специально отведенных местах — колясочных зонах, шкафах для хранения уборочного инвентаря или нишах для коммунальных нужд.

«Если в доме нет специально оборудованных мест, жильцы могут инициировать их создание через общее собрание собственников. Например, можно согласовать установку стеллажей или шкафчиков для хранения велосипедов или спортивного инвентаря. Главное, чтобы такие решения были приняты коллективно и не нарушали противопожарные нормы», — заключил Бондарь.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого рассказал «Газете.Ru», что правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах. Он подчеркнул, что они загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты.

Ранее россиянам объяснили, как решить проблему с курящими в подъезде соседями.

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