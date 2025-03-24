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Стало известно о росте интереса россиян к эзотерике

РБК: в 2024 году 9,5 млн россиян заинтересовались эзотерическими практиками
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Depositphotos

С каждым годом у россиян растет интерес к эзотерическим практикам: общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Platforma.

Исследование проводилось по данным за январь — декабрь 2023 года и аналогичный период 2024-го. Аналитика охватывает показатели о возрасте, поле, территориальном расположении пользователя и его личных интересах, согласно поисковым запросам.

«Почти половина (49%) граждан положительно относится к эзотерике, включая астрологию и гадания», — говорится в сообщении.

По данным РБК, в 2023 году количество запросов по обучению картам Таро в Яндексе превысило 21 тыс., этот спрос сохранился и в 2024 году. Помимо этого, агентство отметило рост популярности приложений для гаданий среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным исследователей, наибольший интерес к эзотерике наблюдается у людей в возрасте от 35 до 44 лет (33% от общей аудитории — прим.ред.). Среди граждан 45 — 55 лет наблюдается 26% любителей астрологии. Среди зумеров и миллениалов (возраст от 25 до 34 лет — прим. ред.) предсказаниями интересуются 19% аудитории.

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