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Психолог назвал типы людей, которым нельзя ходить к гадалкам

Психолог Наумов: к гадалкам нельзя ходить тревожным людям
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Pexels

Людям с низкой самооценкой, повышенной тревожностью или склонностью к фатализму категорически не рекомендуется обращаться к тарологам и астрологам. Об этом в интервью РИАМО заявил психолог и гипнолог Виталий Наумов.

Эксперт пояснил, что в первую очередь гадалки противопоказаны тем, кто склонен к зависимому поведению. Такие люди часто ищут совета у кого-то, кто кажется им более опытным и авторитетным.

«Такие люди легко попадают в ловушку: сначала одно гадание, потом еще одно, а затем каждый шаг в жизни требует одобрения со стороны эзотерики», — сказал Наумов.

Что касается людей с тревожностью, они часто сомневаются, боятся ошибиться и не доверяют себе. Для них гадания становятся своеобразным «костылем». Вместо того чтобы развивать уверенность в себе, они лишь усиливают чувство беспомощности, добавил специалист.

Он также подчеркнул, что опасно обращаться к эзотерикам людям в тяжелом эмоциональном состоянии, к примеру, после потери близкого. Один неосторожный совет гадалки, по его словам, может усугубить и без того сложную ситуацию.

До этого Наумов говорил, что выдавать гадание за психологическую помощь — это не просто маркетинговый прием, но и серьезная проблема, которая вводит людей в заблуждение. Гадание базируется на субъективных трактовках и внушении. Это не научный метод, а скорее ритуал, отметил он.

Ранее стало известно, что почти половина россиян верит в гадалок, экстрасенсов и магов.

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