Врач рассказал о самых опасных «самокатных травмах»

Во время езды на электросамокатах дети чаще всего получают травмы головы и лица, а также переломы верхних и нижних конечностей, взрослые — переломы конечностей. Об этом в беседе с RT рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Данила Ананьин.

Он подчеркнул, что по скорости электросамокаты можно сравнить с мотоциклами, что грозит водителям и пешеходам тяжелыми последствиями для здоровья. К наиболее опасным «самокатным травмам» врач отнес ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие.

«Если говорить про последствия переломов конечностей, результатом даже самого успешного лечения может быть развитие посттравматического остеоартрита поврежденного сустава, который проявляется в преждевременном износе хряща сустава, болях и ограничении движений в нем», — предупредил Ананьин.

В связи с этим эксперт призвал соблюдать правила дорожного движения во время поездки, а также надевать защитную экипировку.

13 марта в Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам в России. Депутат Сергей Миронов подчеркнул, что самокатчики «подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, идущих по тротуарам, ведь среди них есть маленькие дети».

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать электросамокатчиков.