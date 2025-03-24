Россиянам раскрыли неожиданную пользу какао для здоровья

Натуральный какао-порошок обладает большим набором полезных для организма питательных веществ. Всего в одной его столовой ложке содержатся 1 мг железа, 6 мг кальция, 26 мг магния, 39 мг фосфора и 135 мг калия, за счет чего этот напиток укрепляет сердце, кости, а также профилактирует онкозаболевания, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

В какао, помимо названных веществ, есть также селен, цинк, фолиевая кислота, витамины Е, В5 и В12, которые помогают поддерживать здоровье и красоту, влияют на работу нервной системы, функционирование сердца, отметила врач. По ее словам, не менее важно, что в этом напитке много полифенолов, которые, по сути, являются природными антиоксидантами.

«Антиоксиданты оберегают клетки от разрушительного действия свободных радикалов — «сломанных» молекул и атомов, которые образуются внутри или проникают в организм из воздуха, с водой и едой, — пояснила Кашух. — Они разрушают здоровые клетки, провоцируют воспаление, повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний».

В том числе полифенолы снижают в организме воспаления и нормализуют холестерин, добавила медик. Однако важно учитывать, что какао – это высококалорийный напиток, который теряет полезные свойства при большом добавлении сахара, маршмеллоу и других сладких составляющих. В этом случае он становится вредным десертом, который может навредить людям с лишним весом и сахарным диабетом. Здоровому человеку рекомендуется выпивать не более одной-двух чашек какао в день, заключила гастроэнтеролог.

Напомним, врач-диетолог Елена Соломатина отмечала, что какао с маршмеллоу может принести пользу для здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы. По ее словам, какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения, стимулирует синтез гормонов удовольствия и работает как антидепрессант, оказывая благодаря теобромину успокаивающее действие.

Ранее был назван продукт, который сможет заменить какао в пищевой промышленности.