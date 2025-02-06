Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван продукт, который сможет заменить какао в пищевой промышленности

AU: мука кодзи сможет заменить какао в популярных продуктах питания
close
University of Abertay Dundee

Исследователи из Университета Абертая в Шотландии совместно с биотехнологической компанией Fermtech разработали инновационный ингредиент — кодзи-муку, который может заменить до 30% какао в продуктах. Об этом сообщает интернет-портал Абертейского университета (AU).

На фоне глобального дефицита какао, вызванного изменением климата, засухами и болезнями растений, мировые поставки какао упали на 30%, а цены выросли более чем на 250% за последние три года. В результате потребители сталкиваются с ростом стоимости шоколада и других продуктов.

Козди-мука создается с использованием естественного процесса ферментации и производится из отработанных зерновых культур, получаемых из пивоварен и винокурен. Это позволяет значительно сократить потребность в сельскохозяйственных ресурсах и уменьшить углеродный след производства. В перспективе исследователи планируют достичь 50%-ного сокращения использования какао уже в этом году.

По словам Энди Клейтона, генерального директора Fermtech, новая технология не только снижает зависимость от какао, но и сокращает углеродный след производства шоколада на 98%, одновременно снижая себестоимость ингредиентов.

Профессор Альберто Фиоре, специалист по пищевой химии и технологиям, подчеркнул, что ферментация играет ключевую роль в устойчивом развитии пищевой промышленности.

«Этот проект демонстрирует, что технологии могут приносить значительные экономические, экологические и социальные выгоды в пищевой промышленности, а также помогать в решении ее глобальных вызовов», — отметил он.

Козди-мука уже привлекла внимание международных производителей. В настоящее время уже ведутся испытания в Шотландии и Великобритании, и ожидается, что этот открытие нового ингредиента станет важным шагом на пути к более устойчивому и доступному производству шоколадных изделий.

Ранее стало известно, что вызывает повышение цен на шоколад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами