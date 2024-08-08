Путин поручил создать центр российских сортов винограда

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого на базе Курчатовского института будет создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, новый центр займется формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов этих ягод, а также разработкой методик получения, хранения, оценки и их использования.

Координировать работу будет Межведомственная комиссия по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций вышеуказанных автохтонных сортов винограда.

В течение четырех месяцев правительству поручено определить порядок финансирования работы будущего центра. Также в течение полугода нужно утвердить программу его работы.

Автохтонными называют сорта винограда, которые растут в конкретных регионах. Сейчас многие виды ягоды стали международными. Это связано с их адаптацией к природным условиям, которая привела к возможности расти в новых местах.

До этого Путин поручил правительству РФ к 1 сентября выделить денежные средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Также кабмин должен довести выделенные на национальные проекты средства до регионов страны.

Ранее Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития.