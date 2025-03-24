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Квартиру жительницы Камчатки засыпало снегом

Amur Mash: квартиру жительницы поселка Нагорный на Камчатке засыпало снегом
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Артём Сизов/«Газета.Ru»

Квартиру жительницы поселка Нагорный в Камчатском крае засыпало снегом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на видеозапись.

«Из дома не выйти через дверь», — говорит женщина, показывая вид из окна первого этажа на большие сугробы.

Пока она вела запись, часть снега попала в квартиру.

В Петропавловске-Камчатском за последние два дня снега выпало больше, чем за всю зиму. Глава городского округа Евгений Беляев сообщил о сложной ситуации на улицах, которые расчищают в круглосуточном режиме более 100 единиц техники. По его словам, обеспечить проезд по магистральным дорогам пока полностью не удалось: где-то дороги прочищены в одну колею, где-то то, что техника проходила, закрыли снежные массы. Чиновник призвал всех работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а местных жителей — отказаться от использования личного транспорта, который может осложнить работу снегоуборочной техники. Он выразил уверенность, что через некоторое время с ситуацией удастся справиться.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.

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