Квартиру жительницы Камчатки засыпало снегом

Квартиру жительницы поселка Нагорный в Камчатском крае засыпало снегом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на видеозапись.

«Из дома не выйти через дверь», — говорит женщина, показывая вид из окна первого этажа на большие сугробы.

Пока она вела запись, часть снега попала в квартиру.

В Петропавловске-Камчатском за последние два дня снега выпало больше, чем за всю зиму. Глава городского округа Евгений Беляев сообщил о сложной ситуации на улицах, которые расчищают в круглосуточном режиме более 100 единиц техники. По его словам, обеспечить проезд по магистральным дорогам пока полностью не удалось: где-то дороги прочищены в одну колею, где-то то, что техника проходила, закрыли снежные массы. Чиновник призвал всех работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а местных жителей — отказаться от использования личного транспорта, который может осложнить работу снегоуборочной техники. Он выразил уверенность, что через некоторое время с ситуацией удастся справиться.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.