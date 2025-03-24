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Жители Ростова-на-Дону услышали взрывы в небе

SHOT: взрывы прогремели над Ростовом-на-Дону, очевидцы сообщают о работе ПВО
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РИА Новости

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что слышали несколько взрывов в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы сообщают о работе ПВО в пригороде», — отмечается в сообщении.

По словам ростовчан, они слышали минимум три взрыва на севере города. О вспышках в небе говорят жители Северного и Суворовского районов. Также громкие звуки слышали жители села Чалтырь, которое находится в четырех километрах от Ростова-на-Дону.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

До этого Минобороны РФ сообщило о том, что над российскими регионами менее чем за час были ликвидированы 28 украинских беспилотников. В ведомстве заявили, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны 23 марта с 22:20 до 23:10. Большую их часть (17) уничтожили над Ростовской областью, еще шесть — над Воронежской областью, четыре ликвидировали над Белгородской областью, а один дрон попытался атаковать Брянскую область.

В ночь на 22 марта в Ростовской области уже отражали атаку украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме на улице Горсоветской были повреждены 16 квартир, пострадали два человека. Дрон протаранил их квартиру на 17-м этаже в жилищном комплексе «Свобода». Пострадали мужчина и женщина — их посекло осколками от окон. В городе ввели режим ЧС почти сразу после атаки беспилотников, потом его действие расширили еще на три района области.

Ранее сообщалось, что у Украины появились дроны, способные долететь до Сибири.

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