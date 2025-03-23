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В Ростовской области увеличилась зона действия режима ЧС после атаки БПЛА

В Ростовской области режим ЧС введен на территории падения БПЛА
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Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

В Ростовской области расширили действие режима ЧС после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, Сальский, Тарасовский и Морозовский районы. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, режим будет действовать, пока не устранят все последствия налета беспилотников. Слюсарь рассказал, что в Сальске из-за атаки были повреждены окна в магазине «Изумруд», художественном музее и одной из квартир дома на улице Ленина, 10. Кроме того, на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина упал дрон, из-за чего на дороге образовалась воронка

«В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в Морозовском районе дрон упал на автомобиль, его водитель не выжил. На трассе все еще работают правоохранители и взрывотехники.

В ночь на 22 марта в Ростовской области отражали атаку украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме на улице Горсоветская были повреждены 16 квартир, пострадали два человека. Дрон протаранил их квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина (у него повреждены конечности) и женщина. Обоих посекло осколками от окон. В городе ввели режим ЧС почти сразу после атаки беспилотников.

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут угрожать жителям, нанести ущерб здоровью людей или окружающей среде, привести к значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности. На время действия режима может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС. Также может быть организована эвакуация.

Ранее Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины.

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