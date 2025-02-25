Новостройки у транспортных узлов Москвы резко подорожали

STONE: новостройки у транспортных узлов Москвы подорожали на 32% за три года

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках рядом с транспортными узлами Москвы составляет 542 тыс. рублей (+32% за три года), рассказала «Газете.Ru» директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

По ее словам, в массовом сегменте показатель увеличился на 30% – с 258 тыс. до 335 тыс. рублей. Здесь также наблюдается значительный разброс показателей по проектам: от 24% до 61%. В новостройках бизнес-класса, расположенных у транспортно-пересадочных узлов, средняя цена «квадрата» за этот период выросла на 27% – с 452 тыс. до 574 тыс. рублей. При этом, как отмечают аналитики STONE, разброс значений по отдельным проектам довольно велик – от 12% до 48%.

Самый существенный рост цен зафиксирован в премиальном сегменте. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках этого класса увеличилась с 542 тыс. до 838 тыс. рублей, то есть на 54%. По мнению экспертов, именно в этом сегменте наблюдается наибольший разброс в динамике цен – от 23% до 100%.

«Наш анализ показывает высокий инвестиционный потенциал новостроек у транспортно-пересадочных узлов. Многие проекты у ТПУ продемонстрировали высокую доходность за последние три года (в среднем по всем сегментам рост составил 32%), что позволяет инвесторам реализовывать различные стратегии: сохранение капитала или его увеличение, например, за счет сдачи в аренду, что особенно выгодно рядом с крупными транспортными узлами. Среди перспективных локаций можно выделить район будущего ТПУ «Серп и Молот», а также районы станций «Электрозаводская», «Дмитровская», «Минская» и других», — отметила Недря.

Транспортные узлы Москвы объединяют метро, железные дороги, МЦК, МЦД, автобусы и такси, обеспечивая удобные пересадки. Ключевыми точками являются вокзалы: на Комсомольской площади расположены Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы, соединенные с метро. Курский вокзал интегрирован с МЦД, а Белорусский и Киевский вокзалы обслуживают Аэроэкспрессы в Шереметьево и Внуково. Павелецкий вокзал связан с Домодедово, Савеловский и Рижский вокзалы обеспечивают региональные маршруты. МЦК и МЦД разгрузили город, создав пересадочные узлы на «Курской», «Белорусской» и «Савеловской». Станции метро «Котельники» и «Саларьево» стали ключевыми точками для пассажиров из Подмосковья. Развитие Москва-Сити и Ходынского поля усилило связность центра. Эти узлы делают транспортную систему Москвы удобной, позволяя миллионам пассажиров быстро перемещаться по городу.

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