Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новостройки у транспортных узлов Москвы резко подорожали

STONE: новостройки у транспортных узлов Москвы подорожали на 32% за три года
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках рядом с транспортными узлами Москвы составляет 542 тыс. рублей (+32% за три года), рассказала «Газете.Ru» директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

По ее словам, в массовом сегменте показатель увеличился на 30% – с 258 тыс. до 335 тыс. рублей. Здесь также наблюдается значительный разброс показателей по проектам: от 24% до 61%. В новостройках бизнес-класса, расположенных у транспортно-пересадочных узлов, средняя цена «квадрата» за этот период выросла на 27% – с 452 тыс. до 574 тыс. рублей. При этом, как отмечают аналитики STONE, разброс значений по отдельным проектам довольно велик – от 12% до 48%.

Самый существенный рост цен зафиксирован в премиальном сегменте. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках этого класса увеличилась с 542 тыс. до 838 тыс. рублей, то есть на 54%. По мнению экспертов, именно в этом сегменте наблюдается наибольший разброс в динамике цен – от 23% до 100%.

«Наш анализ показывает высокий инвестиционный потенциал новостроек у транспортно-пересадочных узлов. Многие проекты у ТПУ продемонстрировали высокую доходность за последние три года (в среднем по всем сегментам рост составил 32%), что позволяет инвесторам реализовывать различные стратегии: сохранение капитала или его увеличение, например, за счет сдачи в аренду, что особенно выгодно рядом с крупными транспортными узлами. Среди перспективных локаций можно выделить район будущего ТПУ «Серп и Молот», а также районы станций «Электрозаводская», «Дмитровская», «Минская» и других», — отметила Недря.

Транспортные узлы Москвы объединяют метро, железные дороги, МЦК, МЦД, автобусы и такси, обеспечивая удобные пересадки. Ключевыми точками являются вокзалы: на Комсомольской площади расположены Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы, соединенные с метро. Курский вокзал интегрирован с МЦД, а Белорусский и Киевский вокзалы обслуживают Аэроэкспрессы в Шереметьево и Внуково. Павелецкий вокзал связан с Домодедово, Савеловский и Рижский вокзалы обеспечивают региональные маршруты. МЦК и МЦД разгрузили город, создав пересадочные узлы на «Курской», «Белорусской» и «Савеловской». Станции метро «Котельники» и «Саларьево» стали ключевыми точками для пассажиров из Подмосковья. Развитие Москва-Сити и Ходынского поля усилило связность центра. Эти узлы делают транспортную систему Москвы удобной, позволяя миллионам пассажиров быстро перемещаться по городу.

Ранее была названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами