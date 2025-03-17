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Следователя полиции из Сочи заподозрили в поджоге BMW брата

В Сочи следователя полиции заподозрили в поджоге BMW брата
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Старшего следователя полиции в Сочи заподозрили в поджоге автомобиля сводного брата из-за спора о наследстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 26 февраля на парковке у дома в центре Сочи загорелась «трёшка» BMW. Машина полностью выгорела. Автомобилем владел Артур Хананашвили. Сразу после поджога мужчина начал подозревать в нём сводного брата Автандила Антипенко — старшего следователя Хостинского района Сочи», — отмечается в публикации.

По данным Baza, Хананашвили и Антипенко долго судились из-за наследства — дома умершего отца. Хананашвили предложил брату выкупить его долю и сообщил, что для этого собирается продать автомобиль. Антипенко возразил, что у него это не получится. Затем машина сгорела. На Автандила Антипенко возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, он арестован.

Ранее в Ростове-на-Дону Mazda пролетела 355 метров и врезалась в дом.

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