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Туриста, снявшего штаны ради фото на Великой Китайской стене, и его спутницу депортировали

Японца, снявшего штаны ради фото на Великой Китайской стене, депортировали
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Shutterstock

Двух двадцатилетних туристов из Японии, которых застали за фотографированием со спущенными штанами на фоне Великой Китайской стены, депортировали из Китая на родину. Об этом сообщает The Japan Times.

Инцидент произошел в январе 2025 года на участке стены недалеко от Пекина. Молодой человек обнажился, сняв штаны у памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его спутница снимала это на камеру, когда на их непристойное поведение обратили внимание охранники. Нарушителей общественного порядка задержали и передали полицейским. Их содержали под стражей около двух недель, после чего депортировали домой.

Туристы, объясняя свой поступок, заявили, что делали это, чтобы посмеяться. Но ни власти, ни пользователи сети, обсуждавшие нарушение, не оценили «юмора» молодых людей.

Ранее в Китае посетитель ресторана помочился в блюдо с едой и снял это на камеру.

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