В Сицилии разом арестовали свыше сотни мафиози

Guardian: в Сицилии за один раз арестовали 150 мафиози из «Коза ностра»

В Сицилии за один раз арестовали 150 мафиози из группировки «Коза ностра». Об этом пишет The Guardian.

В крупнейшей операции против «Коза Ностра» с 1984 года участвовали свыше 1200 офицеров полиции. Операция проходила ранним утром в Палермо и его окрестностях.

В общей сложности ордеры на арест были выпущены в отношении 183 человек, при этом 36 из них были задержаны ранее. Известно, что «Коза ностра» получает большую часть своих доходов посредством наркоторговли и сотрудничает в этом с другими сицилийскими группировками и материковой мафиозной группировкой «Ндрангета».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала операцию, заявив, что она «подтверждает постоянную приверженность государства борьбе с организованной преступностью».

До этого в Италии арестовали монахиню за связь с мафией.

Сообщается, что монахиня работала волонтером в миланской тюрьме Сан-Витторе с 2010 года, а также была задействована в учреждениях в Павии и Риме. Следователи считают, что ее духовная миссия обеспечивала доступ к заключенным, что позволяло ей поддерживать связь с подозреваемыми.

Ранее арестованный босс неаполитанской мафии решил подарить властям Италии искусственный остров.