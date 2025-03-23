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Болгария отказалась выдать РФ осужденного за особо тяжкое преступление бизнесмена

«Ъ»: Болгария отказалась выдать РФ бизнесмена Владимира Луковского
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане и общественного деятеля Михаила Лиходея в 1994 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что компетентными органами Болгарии было отказано в удовлетворении российского запроса о выдаче осужденного за особо тяжкие преступления для отбытия наказания», — отмечается в публикации издания.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что после начала специальной военной операции на Украине подобные отказы превратились в тенденцию. В ведомстве призвали своих иностранных коллег к деполитизированным отношениям ради борьбы с преступностью.

По данным следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил в пульт переговорного устройства лифта бомбу и дистанционно привел ее в действие. При взрыве погибли ветеран-«афганец» Михаил Лиходей и его охранник. Кроме того, ранения получили жена Лиходея и еще один телохранитель. Сам Луковский заявляет о своей невиновности.

До этого Польша отказала РФ в выдаче троих граждан, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Речь идет об Александре Махницком, Василии Вознюке и Бислане Эскарханове, находящимся в международном розыске. Они являются фигурантами разных уголовных дел. В Генпрокуратуре России заявили, что отказ Польши говорит о том, что обвиняемых «радушно приняли в европейскую семью».

Ранее Генпрокуратура рассказала, почему Британия не выдает России обвиняемых.

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