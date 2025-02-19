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Уволенная во время беременности женщина получила почти £94 тысячи компенсации

Британка лишилась работы из-за беременности и засудила своего работодателя
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В Британии женщина, уволенная во время беременности, получила почти £94 тыс. (10,8 млн руб. — прим. ред.) в качестве компенсации. Об этом сообщает The Independent.

В октябре 2022 года инвестиционный консультант Пола Милуска, получившая это место в марте того же года, узнала о своей беременности и уже в следующем месяце столкнулась с «ужасной» утренней тошнотой. Токсикоз мешал ей жить, и женщина попросила у начальника Аммара Кабира разрешения поработать из дома.

Милуска указала, что это состояние возникает из-за гормонов и, по словам ее лечащего врача, примерно через две недели «пик тошноты» пройдет. Позже она призналась, что собирается взять отпуск на неделю, так как ей придется лечь в больницу, если самочувствие не улучшится.

Через несколько дней Кабир отправил подчиненной сообщение, дав понять, что она уволена, так как компания нуждается в сотруднике, который мог бы находиться в офисе. С 1 декабря женщина перестала получать зарплату.

Милуска подала на работодателя иск и выиграла. На суде ее бывший начальник пытался доказать, что беременная сотрудница не была уволена, но потерпел фиаско. Судья решил, что причиной несправедливого увольнения женщины стало состояние беременности, и назначил ей компенсацию £93,6 тыс. за дискриминацию.

Ранее суд в Малайзии обязал мужчину и его любовницу выплатить обманутой жене $100 тыс.

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