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В Башкирии медведь напал на любителя березового сока

Медведь едва не загрыз жителя Башкирии, ушедшего в лес за березовым соком
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Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии медведь в очередной раз напал на человека, сообщает Mash Batash.

Несчастный случай произошел в Бурзянском районе. Пострадавшим оказался житель деревни Новоуманово, который пошел в лес за березовым соком.

Хищник напал на мужчину, но тот смог отбиться и остался в живых. Сейчас он находится под наблюдением врачей в ЦРБ. Его состояние после операции оценивается как стабильно-тяжелое.

На этой неделе 62-летний житель Баймакского района Башкирии выжил после нападения медведя. Пострадавший рассказал, что подвергся нападению медведя в лесу. Пенсионер в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У него диагностированы множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу.

Ранее супруги из США отбились от ворвавшегося в их дом медведя с помощью ножей и пистолета.

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