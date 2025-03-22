Житель Башкирии выжил после нападения медведя

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу

В Баймакском районе Башкирии медведь едва не растерзал мужчину, пострадавший находится в реанимации. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

62-летнего мужчину в центральную районную больницу привезла жена. Пострадавший рассказал, что подвергся нападению медведя в лесу. Пенсионер в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У него диагностированы множественные рваные раны, переломы и травматический шок.

Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу.

До этого сообщалось, что в Приморье медведь напал на геодезиста. Инцидент произошел в лесу Кировского района в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Сотрудник геодезической службы проводил работы по прокладке просеки и подвергся нападению медведя. Мужчина выжил, он был госпитализирован с травмами.

Ранее туристам пришлось спасаться бегством от медведей в горах Сочи.