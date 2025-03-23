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Россиянам рассказали, как правильно выбирать растворимый кофе

Маркетолог Митрофанов: растворимый кофе не оставляет осадка даже в холодной воде
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«Газета.Ru»

Качественный растворимый кофе не должен оставлять осадка, даже если размешать его в холодной воде. Об этом РИА Новости рассказал директор по маркетингу кофейной компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов.

«Качественный растворимый кофе полностью растворяется даже в холодной воде, не оставляя заметного осадка. Если остаются крупинки или гуща, это может говорить о наличии примесей», — сказал он.

Митрофанов назвал и другие признаки, которые помогут оценить качество растворимого кофе. По его словам, при выборе напитка в магазине необходимо обращать внимание на состав: стоит насторожиться, если на упаковке указан используемый сорт кофе. Эксперт пояснил, что у арабики более мягкий, насыщенный вкус, она содержит меньше кофеина, робуста обладает более резким вкусом, это чаще горький кофе с более высоким содержанием кофеина. Митрофанов отметил, что в связи с низкой стоимостью производители иногда выбирают второй вариант.

Во время приготовления кофе нужно оценивать также аромат: он должен быть насыщенным, но без химических примесей. С помощью вкусоароматических добавок производители маскируют дефекты качества, а карамельными ароматизаторами скрывают пересушенное зерно и горелый привкус.

До этого врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что полезные и вредные свойства кофе зависят от множества факторов, включая то, насколько человек чувствителен к кофеину и какой вид этого напитка предпочитает.

Ранее нутрициолог рассказала о пользе и вреде кофе для здоровья.

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