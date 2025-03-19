Врач назвал самый полезный для здоровья вид кофе

Полезные и вредные свойства кофе зависят от множества факт оров, включая то, насколько человек чувствителен к кофеину и какой вид этого напитка предпочитает. Например, арабика – это более мягкая разновидность кофе, которая считается самой качественной и ароматной и при этом содержит меньше кофеина, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов Общественной Службе Новостей.

«Робуста, напротив, содержит больше кофеина и обладает более горьким вкусом. Выбор между ними – дело личных предпочтений, но, если вы чувствительны к кофеину, лучше отдать предпочтение арабике», — порекомендовал специалист.

Влияет на вкус и свойства напитка и его приготовление. Например, в фильтрованном кофе содержится меньше кафестола и кавеола, которые повышают холестерин в крови. Также важны степень обжарки зерен, порции, которые используются для приготовления напитка, добавки в виде молока и специй.

По словам токсиколога, исследования подтверждают, что умеренное потребление кофе с молоком или сливками не влияет на здоровье негативно. Что касается самого полезного кофе, то таковым является тот, который приносит больше удовольствия без недомогания, считает врач. Он призвал выпивать не более трех чашек кофе в день, отказавшись от большого количества сахара в нем. Это основные принципы, которые позволят сделать напиток максимально полезным, заключил Кутушов.

До этого стало известно, что мировая торговля кофе почти парализована из-за сокращения закупок кофейных бобов до минимума по причине роста цен на них. Эта ситуация на рынке объясняется снижением объемов производства в традиционных регионах, где растет кофейное дерево, в их числе входит Бразилия. Однако по прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30% в конце этого года, поскольку высокая стоимость сдерживает спрос на напиток.

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