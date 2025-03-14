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Нутрициолог рассказала о пользе и вреде кофе для здоровья

Нутрициолог Селиванова: кофе оказывает положительное влияние на метаболизм жиров
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Кофе обладает антиоксидантными свойствами и помогает снижать уровень свободных радикалов в организме, а также оказывает стимулирующее влияние на нервную систему. Об этом kp.ru рассказала химик, нутрициолог Ирина Селиванова.

По ее словам, этот напиток оказывает положительное влияние на метаболизм жиров, а также обладает антиоксидантными, противовоспалительными, онкопротекторными (защищающими от рака. — Прим. ред.) и другими свойствами. Однако эксперт подчеркнула, что это «неоднозначный продукт».

«У многих людей есть непереносимость белков кофе, что вызывает скрытые иммунные реакции организма. Кофеин в больших количествах (больше двух-трех чашек в день) может оказывать негативное влияние, приводя к чрезмерному возбуждению нервной системы. Очень крепкий кофе — весьма сложный продукт для слизистой кишечника. И не стоит забывать, что этот напиток обезвоживает организм», — сказала Селиванова.

Британские ученые из Университета Ковентри и Бирмингемского городского университета до этого изучили влияние употребления кофе на равновесие и физическую функцию у пожилых людей. Результаты показали, что кофеин не вредит физическому тонусу.

Ранее были названы лекарства, которые нельзя принимать с кофе.

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