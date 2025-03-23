Медсестра убедила подругу в том, что у нее рак, надеясь получить страховку в $1,5 млн

В США медсестра заставила знакомую поверить, что у нее рак, и ввела ей инсулин, что и погубило пациентку. Об этом сообщает The Guardian.

По версии следствия, 47-летняя медсестра Меган Сандволл из штата Юта подружилась с 38-летней Кейси Терри, с 2019 года они обменялись десятками тысяч текстовых сообщений, из которых следует, что Терри считала, что у нее рак в терминальной стадии, а Сандволл предлагала способы «положить конец ее страданиям».

В августе прошлого года медик ввела пациентке непрописанный инсулин. Вскоре тело женщины без признаков жизни нашел в спальне ее дядя, в тот день Сандволл была единственным человеком, который находился рядом с потерпевшей, но она не стала проводить реанимационные мероприятия.

У Терри не было диагностировано диабета, рака и других проблем со здоровьем, а причиной летального исхода стала введенная ей опасная доза инсулина. После этого Сандволл удалила более 900 сообщений из переписки из пациенткой, пытаясь ввести следователей в заблуждение. По некоторой информации, она рассчитывала получить оформленную Терри страховку в размере $1,5 млн.

Медсестре уже предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления первой степени при отягчающих обстоятельствах, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 25 лет до пожизненного заключения.

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