Воспитательницу детсада, увлекающуюся бодибилдингом, уволили за фото в купальнике

В Италии родители детей узнали их воспитательницу на пикантном фото в интернете и пожаловались на нее. Об этом пишет Daily Star.

Елена Марага, 29-летняя воспитательница католического детского сада в Тревизо, увлекается бодибилдингом и имеет около 16 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Примерно месяц назад она завела страницу на Onlyfans и возмутила родителя одного из ее воспитанников, который случайно увидел откровенные фото в сети и сообщил об этом в образовательное учреждение.

Это привело к внутреннему расследованию, в результате которого Марага была уволена с должности преподавателя. Теперь она опасается, что никогда не сможет вернуться к работе, а ее подопечные пострадают от этого.

«Я не вижу ничего плохого в превознесении собственной женственности и чувственности», — заявила Марага в интервью местной прессе.

Итальянка рассказала, что зарегистрировалась на Onlyfans из любопытства, но быстро нашла свою аудиторию, и теперь получает месячную зарплату за один день. Несмотря на это, после увольнения из школы Елена планирует работать персональным тренером и уже начала обучение.

Ранее родители учеников школы №12 в Ставрополе добились увольнения школьного психолога после того, как увидели в ее соцсетях фотографии в откровенных нарядах.