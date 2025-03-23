В Дагестане у местной ОПГ изъяли больше 100 кг запрещенных веществ

Mash: у 13 жителей Дагестана изъяли больше 100 кг наркотиков

В Дагестане у организованной преступной группы (ОПГ) из 13 человек изъяли больше 100 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как пишет канал, фигуранты дела об организации преступной деятельности разработали схему и наладили каналы поставки запрещенных веществ и оборудования для их производства. Кроме того, известно, что в ОПГ существовала иерархия, между участниками распределялись задачи.

Подозреваемых задержали сотрудники Федеральной службы безопасности — они нашли 74,5 килограмма сырья и почти 50 килограммов готовых наркотиков.

До этого в Тамбовской области задержали жительницу Московского региона 1979 года рождения, которая перевозила в машине несколько килограммов запрещенных веществ. Более четырех килограммов эфедрона, расфасованных по четырем пакетам, женщина прятала в детском автомобильном кресле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Фигурантка задержана и заключена под стражу.

Ранее в США задержали женщину, которая спрятала наркотики под складкой на животе.