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Водитель украл неподходящее для его машины топливо и был задержан, когда она заглохла

В Польше мужчина попался на краже топлива из-за заглохшей посреди трассы машины
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Global Look Press

В Польше поймали гражданина Грузии, который украл на заправке бензин, но его машина все равно заглохла. Об этом сообщает портал Lwowek24.

Инцидент произошел утром 17 марта на автомагистрали А4 в районе Крушина. Сотрудники полиции заметили стоящий на аварийной полосе автомобиль Audi и решили выяснить, что стало причиной остановки автомобиля, а также при необходимости оказать водителю медицинскую помощь. Вскоре выяснилось, что владелец машины просто заснул на заднем сиденье, когда у него произошла поломка.

Тем не менее мужчину задержали, на допросе 41-летний грузин признался, что совершил кражу на одной из автозаправочных станций в Красник-Дольны. Как выяснилось позднее, он залил в бак топливо, не подходящее для данной модели автомобиля, поэтому он заглох посреди трассы. Подозреваемого доставили в суд, где в ускоренном порядке вынесли приговор. В итоге его оштрафовали за кражу и обязали возместить причиненный ущерб.

Ранее грабитель случайно прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео.

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