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Женщины, стоявшие в очереди за лимитированными сумками, пострадали в драке в тайском ТЦ

В Таиланде люди подрались из-за нехватки мест в очереди за редкими сумками
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siamnews.com

В Таиланде женщины подрались из-за нехватки мест в очереди за лимитированными сумками, сообщает Siam News.

ЧП произошло вечером 21 марта у входа в магазин Uniqlo возле ТЦ Central Westgate в районе Банг Яй центральной провинции Нонтхабури. По словам очевидцев, люди подрались из-за мест в очереди на покупку 300 сумок ограниченной серии. Желающие приобрести лимитированные товары заняли места накануне, предполагая, что продажи начнутся в 10 утра, но все закончилось потасовкой.

Сотрудники службы безопасности и полицейские оцепили территорию, но некоторые покупатели остались сидеть и лежать на земле, еще надеясь приобрести желаемую вещь. На месте обнаружили два клока длинных волос, но заявлений в полицию от потерпевших не поступало.

Магазин планировал продать 300 сумок на следующий день, но в итоге объявил о бессрочной приостановке продаж по соображениям безопасности. Один стоявший в очереди мужчина признался, что ему и его друзьям обещали 800 бат (1,9 тыс. рублей), если они смогут купить две сумки ограниченной серии, 700 бат за одну и 400 бат в случае неудачи. Он заявил, что в драке участвовали в том числе и пожилые люди.

Ранее в московском магазине мужчины угрожали покупателям пистолетом, чтобы пройти без очереди.

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