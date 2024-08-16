Байден встретился с российским оппозиционером

Президент США Джо Байден встретился с политиком Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иностранным агентом), который отбывал в России 25-летний срок по делу о госизмене и был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Москвой и шестью странами. Фото со встречи опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Сегодня семья снова вместе»,— говорится в подписи к фото.

До этого сообщалось, что Владимир Кара-Мурза оставил в России непогашенный долг.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Кроме Кара-Мурзы Запад получил журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.