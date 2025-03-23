Стало известно о задержании члена московской ОПГ спустя 17 лет поисков

В Москве задержали убийцу члена сокольнической организованной преступной группировки (ОПГ), которого правоохранители искали 17 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, задержание мужчины произошло в четверг, 20 марта, в его квартире на 1-й Останкинской улице. Мужчина был объявлен в розыск в сентябре 2008 года, после того, как в столице нашли труп одного из членов ОПГ Андрея Королева. Его тело было найдено в салоне автомобиля на улице Стромынка.

В ходе расследования стало известно, что незадолго до смерти он позвал на встречу своего знакомого с прозвищем «Самовар» (настоящее имя Юрий Каширин — прим. ред.). Во время беседы они должны были выяснить отношения после конфликта.

Авторы публикации отметили, что Каширин рассказал, что 18 сентября 2008 года он пригласил Королева к себе в гараж, где застрелил его из помпового ружья, погрузил его тело в машину и оставил на улице. После этого он выбросил оружие в Яузу.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого в Псковской области и Петербурге сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в расстреле лидера ОПГ «Ташкентские» на трассе «Балтия» в 2009 году.

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