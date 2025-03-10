Задержаны трое киллеров, убивших главаря ОПГ «Ташкентские»

В Псковской области и Петербурге сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в расстреле лидера ОПГ «Ташкентские» на трассе «Балтия» в 2009 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Убийц криминального авторитета удалось задержать спустя 16 лет после совершения преступления. Двоих киллеров силовики задержали в Псковской области, еще одного — в Петербурге. Известно, что один из задержанных, 50-летний Константин К., ранее был судим за разбойное нападение, двое его подельников не привлекались к уголовной ответственности.

Лидер банды «Ташкентские» Сергей Нестерук был убит в 2009 году. Он возвращался с похорон криминального авторитета по трассе «Балтия», когда по его авто был открыт огонь из автоматов. Нестерук и его охранник погибли на месте. Выяснилось, что к его убийству были причастны члены конкурирующей петербургской ОПГ «Великолукская», главари не смогли поделить сферы влияния.

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