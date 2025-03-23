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В Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей

В Липецке мошенники угрозами выманили у подростка 300 тысяч рублей
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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Липецка стал жертвой телефонных мошенников, когда пытался «спасти» отца от уголовного преследования. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 14-летним мальчиком под видом сотрудников Росфинмониторинга, они сообщили, что личные данные его семьи стали доступны неким аферистам, и в дальнейшем ребенку придется оказывать содействие «следствию».

Лжесиловики запугали подростка, убедив его в том, что его отец занимается финансированием терроризма. Чтобы спасти его от тюрьмы, необходимо выполнить указания. Мальчик обыскал квартиру, отправил преступникам фото ценных вещей и перевел мошенникам 300 тысяч рублей родительских сбережений.

Аферисты неделю общались со своей жертвой, последним этапом стало оформление кредита на имя матери. Дождавшись, когда она уснет, школьник разблокировал ее телефон и через мобильный банк одолжил денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Но злоумышленники не смогли их заполучить — возникли трудности с переводом. Когда родители заметили отсутствие денег и уведомление о кредитном обязательстве, мальчик признался. Взрослые обратились с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее школьница из Ярославля установила игру на телефон и оставила мать без денег.

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