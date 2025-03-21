Жителя Новосибирска отправили в СИЗО за поджог автомобиля Росгвардии

Суд арестовал жителя Новосибирска на два месяца за поджог автомобиля Росгвардии

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал местного жителя Олега Кочетова по делу о теракте. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, 26-летний задержанный 18 марта поджег LADA Granta возле районного отдела вневедомственной охраны на улице Восход, 14. Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчину убедили совершить преступление телефонные мошенники.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Теракт». Суд отправил фигуранта в СИЗО до 18 мая.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов напоминал, что гражданам России, совершающим противоправные действия под влиянием мошенников, в любом случае не удастся избежать уголовной ответственности. Он отметил, что особая опасность преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий заключается в возникновении новых форм финансового и психологического террора. В результате граждане, которых злоумышленники смогли убедить в угрозе потери имущества, начали совершать поджоги и террористические акты. В том числе подрывать административные здания и объекты транспортной инфраструктуры.

Ранее суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе».