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Суд заблокировал сайт по оптовой продаже SIM-карт

Суд в Москве заблокировал сайт по продаже SIM-карт без паспорта и договора
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Depositphotos

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайт, через который продавали оптом SIM-карты без паспорта и заключения договора. Об этом сообщил ТАСС.

Сотрудники прокуратуры при мониторинге интернета установили, что через сайт https://simopt-tarif.ru продавали оптом SIM-карты различных сотовых операторов. При этом продавец не требует паспортных данных и не заключает с покупателем договор на услуги сотовой связи. На сайт можно без проблем зайти без предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с информацией мог любой пользователь. Прокуратура направила иск в суд и потребовала заблокировать интернет-ресурс.

В итоге суд удовлетворил требования прокуроров и признал информацию на сайте запрещенной к распространению, отметили в документах.

До этого Останкинский суд по иску прокурора постановил заблокировать сайт, где осуществлялась незаконная торговля боевым оружием.

Ранее в Белоруссии заблокировали LiveJournal.

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