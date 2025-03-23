В Россию могут вернуться холода

Синоптик Вильфанд заявил о возможном снижении температуры в конце марта и апреле

Синоптик и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в конце марта и апреле в России вероятны сильное снижение температуры и снег. Его слова приводит ТАСС.

«Мы живем в умеренных широтах, где правят бал циклоны и антициклоны и погода изменчива. <…> Весна начинается, приходит тепло, затем снова похолодание, потому что в разных частях циклона и антициклона, которые проходят через европейскую территорию России, разные погодные условия», — пояснил он.

По словам Вильфанда, формирование устойчивого снежного покрова не ожидается, однако совсем бесснежными бывают лишь 10-20% апрелей.

До этого Вильфанд предупредил, что глобальное потепление приведет к сокращению зимнего периода в России.

По словам Вильфанда, из-за потепления погода становится более изменчивой и реже бывает средней. Синоптик объяснил, что в такие периоды, как правило, чередуется очень теплая и очень холодная погода.

Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории.