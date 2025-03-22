Активисты устроили рейд по борделям Челябинска

Активисты «Русской общины» устроили рейд по ночным борделям Челябинска и Копейска и выявили нелегальные «массажные» салоны. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Проверка показала, что некоторые заведения работают вне закона и предлагают интимные услуги.

Дружинникам преграждали путь сотрудники частных охранных предприятий, однако это не помешало активистам зафиксировать факты правонарушений.

«Русская община» передала все собранные доказательства в полицию и прокуратуру.

«Ждем реакции от силовиков», — отмечается в сообщении.

До этого в Челябинске суд признал ранее судимую 29-летнюю местную жительницу виновной в организации занятия проституцией. Согласно материалам дела, с марта 2021 года по июнь 2024 года она арендовала помещение в доме № 22А по улице Университетская Набережная, где организовала притон, который работал под видом спа-салона. При этом женщина нанимала работниц, которые оказывали клиентам услуги сексуального характера. Суд приговорил челябинку к наказанию в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Петербурге полицейские накрыли бордель для иностранцев с несовершеннолетними россиянками.