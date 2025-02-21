На Урале 29-летняя женщина держала бордель под вывеской спа-салона

В Челябинске суд признал ранее судимую 29-летнюю местную жительницу виновной в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с марта 2021 года по июнь 2024 года она арендовала помещение в доме № 22А по улице Университетская Набережная, где организовала притон, который работал под видом спа-салона. При этом женщина нанимала работниц, которые оказывали клиентам услуги сексуального характера.

«Для извлечения большей прибыли подсудимая размещала рекламу услуг в сети «Интернет», обеспечила охрану заведения и работу пяти администраторов. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил челябинку к наказанию в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Череповце полицейские раскрыли бордель, работавший под вывеской спа-салона.