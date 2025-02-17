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В Петербурге полицейские накрыли бордель для иностранцев с несовершеннолетними россиянками

В Петербурге полиция раскрыла бордель для иностранцев с несовершеннолетними
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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге иностранец организовал на Васильевском острове бордель для соотечественников с несовершеннолетними работницами, которых искал среди местных жительниц. Полиция раскрыла заведение и задержала организатора криминального бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Заведение работало под вывеской караоке-клуба на улице Кораблестроителей. 34-летний иностранец, которого задержали, признался, что брал «на работу» петербурженок, в том числе не достигших возраста 18 лет. В бордель могли попасть только иностранцы.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Организация занятия проституцией» и арестовали его.

Полиция изучает данные с телефона задержанного, а также устанавливает причастность других фигурантов к криминальной деятельности.

Ранее в Петербурге закрыли бордель, куда принимали работать после обучения и экзаменов.

До этого в Подмосковье полиция накрыла бордель для нелегальных мигрантов.

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