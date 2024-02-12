Русский турист рассказал, что столкнулся с «соусом запретов» в КНДР

Россиянам, впервые после пандемии посетившим КНДР, нельзя было выходить из отеля и фотографировать некоторые объекты. Об этом «Газете.Ru» рассказал член туристической группы Илия Воскресенский. Он отметил, что ему понравились запреты — только так можно по-настоящему ощутить атмосферу закрытой страны.

«Мне хотелось ощутить ту настоящность закрытой страны. Мне нравилось, что нам запрещали снимать, нравилось то, как выглядят улицы Пхеньяна — 7:30 утра, и они пустые. Принимающая сторона была очень радушной, гиды были максимально добродушными, готовы были помочь, отвечали на вопросы. Но все это было немного под соусом запретов. Запрещено было выходить из отеля, постоянно запрещали что-то фотографировать, отвечали на вопросы, уходя от реальности, сущности проблемы. Например, на вопрос, почему нельзя выйти из отеля, появляется отмазка, что мы не знаем корейский язык», — сказал он.

Воскресенский подчеркнул, что горнолыжный курорт Масикрен был небезопасным, поскольку у северокорейцев отсутствует опыт строительства трасс для катания. По его словам, у курорта есть множество «пробелов», над которыми предстоит работать.

«Этот курорт нельзя сравнивать с другими курортами, потому что он строится вне общемировой практики. Они пытаются создать какой-то свой горнолыжный курорт. И это видно в том, как организованы трассы. Установлены ограждения, которые абсолютно не безопасны для катания — человек, набирающий скорость на трассе больше 100 км/ч, может спокойно разбиться о них. Мне все равно понравилось на горнолыжном курорте, потому что я прежде нигде такого не видел. В этом и плюс путешествия в такую страну. Но если говорить о реалистичности развития горнолыжного курорта, то там огромное количество пробелов, которые нужно заполнять: от того, как организована еда в ресторане, до того, как выстраивается цена на ски-пасс», — пояснил он.

9 февраля первая за пять лет группа российских туристов, состоящая из 100 человек, отправилась на отдых на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР. Тур продлился четыре дня – 12 февраля группа вернулась во Владивосток. Согласно информации с сайта компании-туроператора «Восток Интур», стоимость поездки составляла $750, в нее были включены въездная туристическая виза, перелет и размещение в четырех- и пятизвездных отелях.

В беседе с «Газетой.Ru» глава туристической компании Инна Мухина заявляла, что россияне остались довольны туром и хотят его повторить. Она уточнила, что горнолыжный курорт Масикрен «впечатлил даже профессионалов», которые приехали из России со своим снаряжением. Мухина также сообщила, что группу туристов всегда и везде сопровождали северокорейские гиды, однако никакой слежки за ними не было.

Подробнее о впечатлениях туристов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в КНДР появится туристическая зона для россиян.