Глава турфирмы – о поездке россиян на горнолыжный курорт в КНДР: «все хотят повторить»

Россияне, впервые после пандемии посетившие КНДР, остались довольны поездкой и хотят ее повторить. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор компании-туроператора «Восток Интур» Инна Мухина, сопровождавшая туристов. Она отметила, что программа поездки была выполнена полностью, а северокорейцы очень тепло отнеслись к зарубежным гостям.

«Впечатлениями могу поделиться самыми положительными, теплым от туристов. Всем понравилась гора, склон, гостиница, вообще горнолыжный курорт. Понравился город Пхеньян и теплое отношение северокорейцев, которые готовы были помочь, рассказать, поделиться, всегда приветствовали поклонами. Очень было приятно. Не было какого-то негативного отношения. Все было хорошо, программу выполнили полностью. Все довольны, все хотят повторить. Мы посещали площадь Ким Ир Сена, башню идеи чучхе, детский дворец пионеров, где дети нам давали грандиозный, красивый концерт. Этот концерт они показывали своему правителю и теперь нашей русской делегации. Мы побывали на монументе воинам-освободителям, на возвышенности Мансу, посетили памятник Ким Чен Иру и Ким Ир Сену и возложили венок», — рассказала она.

Мухина отметила, что горнолыжный курорт Масикрен впечатлил даже профессионалов, которые приехали из России со своим снаряжением.

«Для всех курорт подошел, потому что там более 10 трасс: для новичков, для профессионалов. С нами ездила наша детская сборная школы олимпийского резерва. У детей была подготовка вместе с детьми из КНДР к нашему знаменательному событию – «Дети Приморья». Дети наши отметили, что гора очень достойная, клевая, не ожидали. Те люди-профессионалы, которые поехали со своим сноубордом, со своими лыжами, ни капельки не пожалели о том, что они туда приехали, и были удивлены, что хорошая широкая трасса, хороший утрамбованный снег. Можно было кататься спокойно. Довольны все остались, погода была чудесная, накатались, накупались», — добавила она.

По словам Мухиной, с северокорейской стороной уже согласованы даты следующих двух поездок, которые пройдут в марте. Она уточнила, что представители турфирмы вскоре начнут обзванивать людей, записавшихся в лист ожидания.

«Мы согласовали две даты. Это будет с 8 по 11 марта – четыре дня, три ночи, такой же тур, как сейчас практически, там по программе некоторые изменения. И следующая дата — с 11 марта по 15 марта — это тур на пять дней и четыре ночи. Уже заявки есть. Заявки были, еще когда мы собирали первый тест-тур, люди звонили, но уже мы не могли их взять, не было мест. Поэтому мы записывали их в лист ожидания. Сегодня только вернулись, начнем обзванивать тех, кто у нас записался, что даты подтвердились. Я надеюсь, что у нас две группы такие же отправятся в поездку в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — подчеркнула она.

9 февраля первая за пять лет группа российских туристов, состоящая из 100 человек, отправилась на отдых на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР. Тур продлился четыре дня – 12 февраля группа вернулась во Владивосток. Согласно информации с сайта компании-туроператора «Восток Интур», стоимость поездки составляла $750, в нее были включены въездная туристическая виза, перелет и размещение в четырех- и пятизвездных отелях.

Ранее стало известно, что в КНДР появится туристическая зона для россиян.